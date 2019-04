Firenze, 18 aprile 2019 - Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Firenze dal 6 al 12 maggio Florence Cocktail Week (FCW), la manifestazione dedicata alla miscelazione “Made in Florence” ideata e organizzata da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro. Il bere di qualità, insieme al bere responsabile, saranno i fili conduttori che uniranno la fitta trama fitta di appuntamenti.



Sarà infatti una settimana ricca di incontri, scandita da momenti importanti, come masterclass e night shift con ospiti italiani ed internazionali, tavole rotonde ed eventi rivolti a un pubblico di professionisti ed appassionati. Giunta alla quarta edizione, la Florence Cocktail Week è l’appuntamento primaverile più atteso dagli appassionati e dai professionisti del settore, con un calendario di eventi sempre diversi, realizzati anche grazie al fondamentale supporto di importanti sponsor e partner come Campari, Fratelli Branca Distillerie, Ginarte, Marchesi Frescobaldi, Martini&Rossi, Michter’s, Molinari, Plantation Rum, World Class Diageo e molti altri.

FCW coinvolge i migliori Cocktail Bar di Firenze e della Toscana ed è patrocinata dal Comune di Firenze, che è anche promotore dei festeggiamenti dedicati al Centenario del Negroni, storico cocktail fiorentino conosciuto in tutto il mondo.



FCW è un party ogni sera che andrà ad animare i cocktail bar del capoluogo, tutti raggiungibili a piedi o in bicicletta (in città è disponibile il servizio Mobike). Chiunque potrà fare un’esperienza di miscelazione seguendo i propri gusti e preferenze, in totale sicurezza e in una cornice unica, quella della suggestiva città di Firenze. Tutti gli eventi e le masterclass infatti, sono gratuiti ed aperti al pubblico che, come unico costo, avranno quello del cocktail.



Aumenta nel 2019 il numero dei cocktail bar partecipanti a FCW. Saranno infatti 30 i locali fiorentini che proporranno ognuno una Cocktail List composta da: un Signature Cocktail (Twist sul Negroni), un RiEsco a Bere Italiano, un I Love Bitter ed un Green Drink, nei quali i bartender potranno dare libero sfogo a tutta la loro creatività.



Frar le novità più importanti del 2019, la Tavola Rotonda sul Negroni patrocinata dal Comune di Firenze. Si svolgerà sabato 11 maggio e si intitola “The Century of Negroni. Storia, protagonisti ed evoluzione del cocktail italiano più amato nel mondo”. A fare gli onori di casa sarà il bartender toscano Luca Picchi, autore del libro “Negroni Cocktail, una leggenda italiana”, e illustri ospiti del panorama della mixology italiana ed internazionale: Fulvio Piccinino, Amministratore di Saperebere.com, esperto e scrittore di liquoristica italiana, Alessandro Pitanti, Campari Academy Brand Ambassador, Roberta Mariani, Martini Global Ambassador, Mauro Mahjoub "The King of Negroni" da Monaco di Baviera, e due icone del bartending italiano a Londra, Salvatore Calabrese “The Maestro” e Peter Dorelli, Educational Officer and National Ambassador UK Bartenders Guild. Ospiti d’onore Jared Brown e Anistatia Miller da Londra e David Wondrich da New York, tra le maggiori autorità a livello mondiale sulla storia dei cocktail. Modera l’incontro Federico Quaranta,

Per la prima volta FCW coinvolgerà anche una selezione di 49 Cocktail Bar dell’intera regione che, a partire dalla settimana precedente la manifestazione, proporranno ognuno una Cocktail List creata ad hoc.

Le proposte in carta dei locali TCW saranno tre: un Signature Cocktail di libera creazione, con il quale il bartender parteciperà al Contest Finale, un Twist sul Negroni (per celebrarne il Centenario) e un I Love Bitter (Amari/Bitter). Al Contest Finale TCW19 parteciperanno solo 10 cocktail bar (1 per provincia) selezionati da una giuria tecnica presieduta dal bartender Flavio Angiolillo.



Quest'anno il consueto Contest tra bartender fiorentini verrà sostituito dalla FCW Ceremony Awards. L’appuntamento si terrà nella giornata conclusiva di domenica 12 maggio e per l’occasione le aziende sponsor premieranno i bartender e i cocktail bar vincitori delle varie categorie.

Oltre a questo, sempre durante l'ultima giornata, avranno luogo la seconda edizione di RiEsco a Bere Italiano, la prima edizione del Contest Finale della Tuscany Cocktail Week e l’immancabile Contest Giovane Talento under 25.



Il dettaglio degli eventi è su www.florencecocktailweek.it e sui social @FlorenceCocktailWeek. Info: info@florencecocktailweek.it.

Ilaria Biancalani