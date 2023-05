Iacopo Melio, la proposta: "Istituire un Commissario per il benessere animale"

Firenze, 2 maggio 2023 - Un nuovo atto per il Consiglio regionale riguardante il “benessere animale” è stato presentato venerdì scorso da Iacopo Melio . "Con la mia mozione -scrive Melio sui social - chiedo che la Giunta si attivi nei confronti del Governo affinché si faccia portavoce presso le Istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione europea, della necessità di inserire il “benessere animale” nella denominazione di uno specifico Commissario, con l'obiettivo di tutelare maggiormente i diritti dei nostri amici animali a livello europeo e internazionale". Come si legge nel documento, tra le ragioni che sottendono a tale iniziativa vi sono vari aspetti: "È dal 1974 che nell’Unione Europea vengono promulgate normative specifiche in materia di benessere degli animali e fin dei primi anni 90 sono in vigore leggi fondamentali per la progressiva messa al bando di pratiche di allevamento crudeli. Per alcune specie tuttavia non è ancora previsto alcun tipo di normativa specifica e pertanto sono prive di qualsiasi protezione. In alcuni Stati membri il benessere degli animali non rientra più nelle competenze del ministero dell’agricoltura. Inserire il benessere degli animali tra le mansioni di un commissario è segno di sensibilità e contribuirebbe a garantire l’adozione di misure adeguate a riguardo ogniqualvolta gli animali vengono interessati dalla normativa Ue".

Va considerato, si legge sempre nel documento, che inoltre inserire il benessere degli animali tra le esplicite competenze di un commissario Ue potrebbe sicuramente contribuire in modo più efficace: "Ad un miglior coordinamento delle politiche dell’Unione Europea in materia di protezione animali promuovendo una più incisiva sensibilizzazione sul tema; a sviluppare strategie per garantire il rispetto dei diritti degli animali in tutti i settori, compresa l’agricoltura, la ricerca scientifica e sollecitare parimenti azioni nei singoli Stati a difesa degli animali; ritenuto pertanto che dare seguito a quanto proposto con la sopracitata petizione rappresenterebbe un passo importante per l’affermazione dei diritti degli animali a livello europeo internazionale, la mozione impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo affinché quest’ultimo per le ragioni espresse in narrativa si faccia portavoce presso istituzioni comunitarie, con particolare riferimento alla Commissione Europea, della necessità di inserire il benessere animale nella denominazione di uno specifico commissario e della relativa direzione generale, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso all’affermazione dei diritti degli animali a livello europeo e internazionale".

La mozione è a firma dei consiglieri Iacopo Melio, Enrico Sostegni Giacomo Bugliani e Massimiliano Pescini.