Firenze, 26 settembre 2019 - Quando ha aderito anche Ravenna, beh, per un attimo qualche dubbio è venuto: si sono già “impadroniti” di Dante, non vorranno fare altrettanto con le Olimpiadi? Tranquilli: Firenze e Bologna, Toscana ed Emilia-Romagna stavolta fanno sul serio. E lo fanno assieme. Una scommessa difficile, ma per portarla a casa non si può stare in tribuna: bisogna scendere in campo, anche col rischio di perdere. Le Olimpiadi non sono un gioco: è bello partecipare, ma bisogna vincere. Impresa per cui non basta il blasone. Non basta mettere assieme la città e la regione più bella del mondo, l’arte, con la terra dell’università più antica e delle macchine più veloci. Non basta la Storia, bisogna presentarsi all’esame del Cio con infrastrutture, impianti, collegamenti. Se fossimo in America, diremmo a Commisso: presidente, dobbiamo fare in fretta. Assai. Qui invece Commisso sta scoprendo di essere agli antipodi dell’America. In un mondo con il freno tirato. Assai. Allora, che il sogno incominci anche con lo squillo di tromba della Nazione che riunirà gli attori istituzionali e non di questa pellicola da Oscar. Partendo però con i piedi per terra. Sapendo quanto sia lenta la nostra marcia verso la modernità. Vogliamo presentarci al mondo con il buco nero dell’Alta velocità? Con la penosa telenovela di Peretola? Con il dubbio stadio vecchio (rinnovato), stadio nuovo, quando a Londra hanno ricostruito Wembley e a Milano hanno già fatto i conti: 235 giorni per radere al suolo San Siro (per farne uno nuovo) che di anni ne ha 80 e la fortuna di non avere scale elicoidali? Quando per andare in treno da Firenze a Viareggio ci vogliono due ore e mezzo, e l’Automare conferma di essere la più vecchia autostrada d’Italia? Basta! Pensiamo positivo. Pensiamo che questa vetrina può dare lavoro, ricchezza. Pensiamo che tutto quello che serve per Olimpia serve comunque per Firenze. Cominciando da oggi. Visto che non lo abbiamo fatto ieri.

