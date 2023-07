Colpo in via Masaccio, rubano due biciclette ma vengono arrestati

Firenze, 24 luglio 2023 - Si intrufolano nel palazzo ed escono in sella a due bici. La polizia di stato ha arrestato in via Varchi un cittadino polacco di 32 anni, con l’accusa di furto aggravato in abitazione in concorso. La squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Rifredi-Peretola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, ha notato due uomini introdursi all’interno del portone di un condominio in via Masaccio e poco dopo allontanarsi velocemente in sella a due biciclette. Insospettiti, gli agenti dopo un breve inseguimento, hanno fermato in via Varchi uno dei due, il 32enne già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, mentre l’altro, al momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce. A seguito dei controlli, oltre alla bicicletta del valore di 200 euro, nello zaino dell’uomo sono state ritrovate due lattine da 5 litri d’olio, verosimilmente asportate anch’esse poco prima, insieme a due grosse tronchesi ed un cacciavite. Tutta la merce è stato subito restituita al legittimo proprietario mentre il cittadino polacco è finito in manette. Poco più tardi gli stessi agenti, transitando in piazza Stazione, hanno notato la seconda bicicletta, un modello da corsa artigianale dal valore di 600 euro, nelle mani di un cittadino marocchino di 32 anni. Subito fermato, quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione, mentre il maltolto è tornato, anche in questa occasione, nelle mani del legittimo proprietario.