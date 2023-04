Ciclismo: tre gare giovanili per "Pasquetta" sul circuito di Calenzano

Calenzano, 7 aprile 2023 - Ancora ciclismo a Calenzano sul Circuito del Colle. L’appuntamento il lunedì di Pasqua con tre gare organizzate dalla Fosco Bessi con ritrovo presso il Circolo MCL di Settimello. Primi a scendere in gara nella 75° Coppa Comune di Calenzano-Trofeo degli Assi gli esordienti di 13 anni (35 gli iscritti) a partire dalle ore 9 con 6 giri in programma per complessivi 21 km. Alle 10 il via agli esordienti di 14 anni (60 coloro che hanno aderito) con 8 giri di km 3,500 pari a 28 chilometri. Infine la mattinata di Pasquetta si concluderà con la gara allievi sulla distanza di 49 km pari a 14 giri dell’ondulato anello con arrivo su via delle Cantine. A questa terza ed ultima gara del programma risultano iscritti 100 atleti. Antonio Mannori