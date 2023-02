Ciclismo: Successo per il ritrovo delle Glorie Toscane in convento

Da sx Franco Bitossi e Amerigo Sarri padre di Maurizio allenatore della Lazio

Sesto Fiorentino,14 febbraio 2023 - Il Monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina sulle pendici di Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino, Centro Spirituale della Federciclismo, è tornato ad ospitare il raduno delle Glorie Toscane di ciclismo, il cui club nato nel 1988 è presieduto dall’ex professionista fiorentino Roberto Poggiali, con segretario il dinamico Giuliano Passignani.

Il ritrovo al quale ha portato il saluto anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani, si è aperto con la celebrazione della Santa Messa al termine della quale ci sono state le premiazioni all’interno della chiesa.

I riconoscimenti per l’ex campione pisano Michele Bartoli, per il valdarnese di adozione ciclistica Vincenzo Albanese, attuale professionista nelle file della squadra Eolo Kometa, per Giancarlo Brocci ideatore dell’Eroica lungo le strade bianche ed Elisabetta Nencini figlia del campione mugellano Gastone.

Premiato anche Carlo Fontanelli noto editore empolese che ha dedicato anche al ciclismo numerosi libri, quindi riconoscimento alla memoria per il fiorentino Luigi Iacchi, già direttore di corsa e giudice di gara e premio alla Gruppo La Famiglia di S.Lucia alla Castellina presieduto da Luca Limberti. Tra i 150 presenti Franco Bitossi con altri ex professionisti e personaggi per questo 33° Ritrovo del pedale a pochi giorni dalla ripresa dell’attività.

Antonio Mannori