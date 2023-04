Ciclismo, la novità: due premi speciali per le gare esordienti di Luco di Mugello

Borgo San Lorenzo (Firenze), 20 aprile 2023 - Il premio speciale istituito dagli organizzatori della 39^ Coppa Primo Maggio-Festa dei Lavoratori per esordienti a Luco di Mugello merita di essere segnalato.

Oltre ai consueti e tradizionali premi ce ne saranno infatti due speciali e particolari che andranno alle società dei due vincitori della gare del Primo Maggio, istituti da Teodosio Franciulli e Giuseppe Rosi principali referenti della gara, con la regia tecnica del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo presieduto da Stefano Rossi. Si tratta di 250 euro, un piccolo ma significativo contributo ad alleviare le spese delle società in un momento non facile dal punto di vista finanziario.

La cifra è stata possibile reperirla grazie ad alcuni collaboratori, amici e sponsor vicini a questa corsa come Valeri Pizza e Tortelli, Rosss.it Scaffalature, Farmacia Franciulli, Faini Pane del Mugello, l’Angolo Bar Tabacchi, Vanessa Viaggi. Ci saranno anche due traguardi volanti, uno per ogni gara, grazie a Mugello Vacanze, mentre le due gare saranno valevoli anche come seconda prova del XII° Memorial Tommaso Cavorso. Le gare di Luco di Mugello sono patrocinate dalla Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Borgo San Lorenzo, con la collaborazione anche dell’ANPI e della CGIL di Borgo San Lorenzo. Tutti aspetti importanti in una gara da non mancare.

La gara del 1° anno prenderà il via alle 9,15 sulla distanza di km 29; quella del 2° anno alle 10,30 con 37 chilometri in programma. Il ritrovo in via Traversi/ Piazza Borghini presso il Bar Pizzeria Valeri. Al momento risultano iscritti 60 esordienti del 1° anno e 80 del secondo.

Antonio Mannori