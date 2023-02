CICLISMO: Istituito il Tour Toscana Gravel primo circuito competitivo

Una gara Gravel

Firenze,27 febbraio 2023 - Che la specialità del “Gravel” fosse in continua ascesa di praticanti e di gare era noto, e la conferma arriva dalla notizia della nascita del primo Circuito Gravel Competitivo italiano, promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana della Toscana. Il presidente delò Comitato Regionale Saverio Metti e il responsabile del del settore fuoristrada Roberto Cecchi, hanno dato mandato al montecatinese Massimo Anzilotti di organizzare la manifestazione competitiva. Non è stato facile in Toscana riuscire a trovare le prove del circuito e coordinare tutti i Comitati Organizzatori.

Saranno previsti due percorsi, uno medio fino a 50 km, ed uno lungo di oltre 70 km. Le prove saranno 5, e tra queste anche la prestigiosa Nova Eroica di Buonconvento in provincia di Siena, e la gara nazionale, Chianni Gravel Classic che di disputerà sulle colline della Val d’Era in provincia di Pisa. Il Circuito prevede per i propri abbonati il pacco gara, i ristori sul percorso, il pasta party, il servizio docce. Saranno premiati i primi 3 assoluti maschi e femmine di entrambi i percorsi, i primi 3 di ogni categoria dei due percorsi, e ai primi di ogni categoria saranno consegnate le maglie di leader. Previste 2 classifiche distinte per i percorsi medio e lungo con i relativi leader di categoria.

LE GARE: 1 Maggio Turbone Gravel a Turbone Montelupo Fiorentino; 24 giugno Nova Eorica Buonconvento; 23 luglio Appenninica Gravel Coop. Agr. Forteto Vicchio di Mugello; 10 settembre Chianni Gravel Classic a Chianni; 15 ottobre Levane Gravel a Bucine (Ar). Ricordiamo la quota di abbonamento valida fino al 15 aprile: Abbonamento 5 prove Euro 150,00; dal 16 aprile Euro 180,00. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile abbonarsi tramite il seguente link: Tour Toscana Gravel/ENDU. Tutte le informazioni sono visibili sul sito del Circuito www.tourtoscanagravel.com del quale è referente il responsabile Massimo Anzilotti con sede a Montecatini.

Antonio Mannori