Ciclismo: incontro a Firenze tra comitato ed enti di promozione sportiva

Una gara amatoriale

Firenze,23 febbraio 2023 - Si è svolto un importante incontro conoscitivo, presso la sede del CONI regionale a Firenze, tra CRDCS (Commissione Regionale Direttori Corsa e Sicurezza) ed i responsabili degli Enti di Promozione Sportiva, UISP, AICS e CSI. Obbiettivo dell'incontro, quello di creare una sinergia futura sulle gare amatoriali e fornire eventuale supporto.

L'incontro è stato aperto dal presidente del CRT Saverio Metti, il quale ha espresso la sua volontà di attivare una collaborazione su più fronti. Successivamente, il responsabile CRDCS Francesco Zingoni, ha illustrato lo standard sugli aspetti tecnici e le responsabilità organizzative federali. In particolare, ha proposto loro di adottare una maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza in gara, al fine di tutelare gli atleti e gli organizzatori, a partire dalla fase organizzativa coinvolgendo la direzione di corsa. Si è rilevato inoltre che, come esposto, AICS adotta già molte procedure federali, in merito alla sicurezza nelle gare amatoriali, con successo.

Il clima durante l'incontro è stato molto favorevole e si è avvertita una grande volontà di collaborazione tra i presenti. La sinergia tra la CRDCS, UISP, AICS e CSI potrebbe rappresentare un'importante opportunità per il mondo delle gare amatoriali, in termini di sicurezza e organizzazione degli eventi. In conclusione, l'incontro fiorentino rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di una collaborazione sinergica tra le organizzazioni coinvolte nel mondo delle gare amatoriali. La maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per gli atleti e gli organizzatori, garantendo un'esperienza di gara più sicura e soddisfacente per tutti i partecipanti.

Antonio Mannori