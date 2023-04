Ciclismo: fiorentini e valdarnesi protagonisti nel Trofeo Camiciotti a Greve

Greve in Chianti,24 aprile 2023 - Nel trofeo Simone Camiciotti a Greve in Chianti, su di un circuito cittadino di 800 metri, la manifestazione giovanissimi nella quale hanno brillato i giovanissimi esponenti delle società fiorentine e valdarnesi. LE CLASSIFICHE – CAT. G1: 1)Marco Franzese (Uc Empolese); 2)Davide Capitoni (idem); 3)Lapo Bartalucci (Cicl. Figlinese); 4)Bindi; 5)Matteucci. CAT. G2: 1)Biagio Niccolò Cal (Giovani Ciclisti Toscani); 2)Federico Bellucci (V.C. Empoli); 3)Diego Mende (Aquila); 4)Xie; 5)Seneci. CAT. G3: 1)Lorenzo Milani (Vaiano Bike); 2)Damiano Borri (idem); 3)Leonardo Conti (Aquila); 4)Alfatti; 5)Ferrucci. CAT. G4: 1)David Gentili (Gastone Nencini); 2)Lorenzo Cantini (V.C. Empoli); 3)Christian Velaj (Club Appenninico 1907); 4)Seneci; 5)Orlandini. CAT. G5: 1)Gabriele Simi (Montecarlo Ciclismo); 2)Piercarlo Tognetti (Castelfiorentino Banca Cambiano); 3)Giacomo Dati (Montecarlo Ciclismo); 4)Preteni; 5)Mirra. CAT.G6: 1)Raffaele Sichi (Carube Progetto Giovani); 2)Leonardo Leonetti (Castelfiorentino Banca Cambiano); 3)Federico Municchi (Olimpia Valdarnese); 4)Cavicchi; 5)Battini. Tra le femmine si sono affermate invece Christina Emilia Gaggioli e Bianca Capitoni (Uc Empolese), Natalie Scatizzi e Matilde Mannelli (Vaiano Bike), Adele Lorenzoni e Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese). Al termine della rassegna in Valdigreve la cerimonia di premiazione ha concluso la manifestazione alla vigilia delle due gare esordienti. Antonio Mannori