Ciclismo: domenica 5 marzo si alza il sipario sulla stagione juniores

Firenze,27 febbraio 2023 - La gara in circuito domenica 5 marzo a Cerbaia di Lamporecchio nel ricordo di un grande amante del ciclismo, Giuliano Baronti, e la cronometro individuale del giorno dopo sul lungomare di Lido di Camaiore in anteprima a quella dei professionisti della Tirreno-Adriatico, i primi due impegni stagionali degli juniores.

Dieci le squadre toscane (mancano del 2022 il Livorno Cycling Team, Seanese e Fosco Bessi) per un’annata che prevede in giugno il Giro della Valdera a tappe ed a fine agosto il “Lunigiana”. I nomi delle squadre toscane più gettonati quelli di Lorello, Failli, Stella, Merola, Belloni, Cristalli, Bufalini, Venomi, Petri, Cardelli, Bertolli, Sbrana, Stefanelli, Del Medico. Queste le squadre toscane.

CASANO MATEC: Failli, Stella, Agostinelli, Anguillesi, Bertini, Bufalini D., Calcina, Catalano, Gabelloni, Fallo, D’Angelo, Sica. Ds Di Fresco-Della Tommasina-Mansueto.

TEAM FRANCO BALLERINI: Gottstein, Maioli, Romoli, Cincinelli, Puzzo, Soldano, Mattei, Sbrana, Merola, Bertolli, Verando, Perselli, Citracca. DS Scinto-Iacchi-Maioli.

ITALA 1907: Cecconi, Miniati, Puccini.

POL. MONSUMMANESE: Stefanelli An., Stefanelli Al., Del Frate, Petri, Cardelli, Pini, Spinelli, Lavorini, Dani. Ds Lenzi.

U.C. PISTOIESE: Verdes, Lombardi, Drovandi, Kampf, Tenerelli, Calvetti, Manetti.

TEAM PIERI: Catelli, Di Girolamo, Venomi, Zanaga, Bufalini, Canziani, Ciolini, Cherchi, Del Mastio, Fejzaj, Gallerini, Prato. Ds Fioravanti-Breschi

REGIA CONGRESSI SEIECOM: Brogi, Cesari, Cristalli, Franchi, Giannelli, Lorello, Mercatali, Pinai Alberto. Ds Sarri-Frontani.

STABBIA DOVER: Belcari, Consorti, Damiano, Fondelli, Giusti, Emanuele e Mattia Simonetti, Simoni, Roberto Rodrigo (Arg). Ds Corradini-Arzilli.

V.C.EMPOLI: Mosti, Spanio, Panconi, Pellegrini, Coos, Sulaj, Di Vita, Belloni, Fortini, Bitossi, Vignozzi, Del Medico. Ds Appollonio-Del Medico.

V.C.PRADACCIO: Cannone, Benedini, Lippi, Guadagni, Javier Danilo. Ds Zanetti-Antonioli.