Ciclismo: a Greve in Chianti vincono Mori e Graziani

Greve in Chianti (Firenze), 24 aprile 2023 - Festa del ciclismo giovanile nel fine settimana a Greve in Chianti organizzata dalla società locale. Al sabato la manifestazione giovanissimi, ieri mattina in gara gli esordienti 1° e 2° anno nel Giro della Valdigreve che ha festeggiato il ventennale, con in palio il Trofeo Alfredo Barbieri e la Coppa Maurizio Dini.

Due percorsi con il circuito comprendente la salita da Passo dei Pecorai a Le Bolle ed arrivo sul tradizionale rettilineo del Viale G. Da Verrazzano. Il primo ad esultare il tredicenne livornese Andrea Mori che ha regolato l’intero gruppo cogliendo la terza affermazione stagionale davanti a due validissimi antagonisti come Gastasini e Scappini entrambi dell’Empolese, già vittoriosi in questo avvio di stagione. Nella seconda gara trionfo per il Team Coratti, società laziale, che nelle battute finali ha lanciato verso il successo Graziani mentre il suo compagno di squadra Paris conquistava la seconda piazza a qualche decina di metri. Al via delle due competizioni rispettivamente 65 e 96 concorrenti.

Per gli esordienti prossimo evento in provincia di Firenze, a Luco di Mugello il Primo Maggio con la Coppa Feste dei Lavoratori, appuntamento da non mancare.

ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1) Andrea Mori (Uc Donoratico) km 27, media km 35,513; 2) Mattia Gastasini (Uc Empolerse); 3) Laerte Nannini (idem); 4) Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese); 5) Riccardo Pierangelini (La Montagnola).

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1) Gianmaria Graziani (Team Coratti) km 34, media km 38,796; 2) Brian Paris (idem) a 2”; 3) Edoardo Fiorini (Ped. Chiaravallese); 4) Loreno Luci (Vc Empoli); 5) Filippo Bandini (Cotignolese).

Antonio Mannori