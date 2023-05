Chianti, auto sbanda e investe due bambini

Panzano, Greve in Chianti (Firenze), 1 maggio 2023 – Tragedia sfiorata a Panzano in Chianti, frazione di Greve in Chianti. Nel pomeriggio del Primo maggio, è avvenuto un incidente stradale che poteva avere davvero conseguenze molto gravi.

Lungo la strada regionale 222, Chiantigiana, al bivio per Lucarelli-Radda in Chianti, un’auto ha sbandato e ha investito due bambini. L’incidente è avvenuto all’altezza del campo sportivo comunale.

Da una prima ricostruzione i bimbi erano scesi dall’auto dei genitori che si era fermata lungo la carreggiata quando una vettura ha sbandato finendo contro i due bambini, uno dei quali ha riportato ferite alla testa, fortunatamente non gravi. L’altro bimbo ha riportato invece ferite alle gambe. Illeso il terzo figlio della coppia. Le forze dell’ordine indagano per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Uno dei due bimbi è stato trasportato al Meyer, l'altro all’ospedale di Ponte a Niccheri.

