Casa Pananti si racconta, online il 14esimo episodio della web serie

Firenze, 27 giugno 2023 - Con la 14esima puntata che vede Piero Pananti protagonista nel racconto sulle origini, la storia, l'atmosfera e i tanti artisti che sono passati in Galleria, si conclude il primo ciclo della web serie "Casa Pananti" visibili sul sito pananti.com. "La Galleria è stata fin dall'inizio punto d'incontro di talenti come Nino Tirinnanzi, Mario Marcucci, Mino Maccari, Venturino Venturi, e scrittori come Alessandro Parronchi, Vasco Pratolini, Mario Luzi, Eugenio Montale, che hanno collaborato con saggi critici e contributi ai nostri Cataloghi. "C'era in loro una ricerca profonda che andava al di là della presentazione estetica", narra Piero Pananti mentre scorrono le foto con loro insieme, svelando aspetti meno noti delle loro personalità. Un racconto che coinvolge, quello di Piero Pananti, che ci porta dentro un mondo animato da progetti, confronti e amicizie tra coloro che sono stati i protagonisti dell'arte e della letteratura del Novecento. E' così che la Galleria diventa da subito un vero centro culturale, dove anche lo stesso Filippo fin da bambino si muoveva attratto dalle loro passioni, creatività, illusioni. La prima stagione di Casa Pananti ha prodotto 14 web serie che, sotto la regia di Giovanni Piscaglia , tra scene di vita reale e interviste in presa diretta, hanno svelato cosa succede dietro le quinte di una Galleria d'Arte, documentando le varie fasi che richiede la preparazione di un'Asta e le tante figure professionali coinvolte. Un lungo percorso caratterizzato da rituali cadenzati, interrotti da imprevisti, emozioni e sorprese, ma tuttavia niente è per caso. I protagonisti della webserie sono stati la famiglia Pananti e le persone che condividono la quotidianità della Casa d'Aste: Piero Pananti, fondatore della Galleria e capostipite della famiglia; Filippo Pananti, amministratore e battitore d'asta; Emanuele Castellani, esperto di arte antica. E poi c'è Marchino e la mascotte della Galleria, la bassotta Margot. Insieme a loro i professionisti, coloro che ogni giorno si preoccupano di risolvere le incombenze giornaliere. Ma anche esperti, galleristi, restauratori, collezionisti.

