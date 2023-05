Caro affitti, gli studenti fiorentini ricevuti dal sindaco Nardella

Firenze, 11 maggio 2023 - Il "caro affitti" è uno dei temi messi sul tavolo dagli studenti fiorentini che questa mattina sono stati ricevuti dal sindaco Dario Nardella.

La delegazione dell'ateneo fiorentino (Csx, Udu, Obiettivo studenti, Studenti di sinistra) ha portato con sé il proprio appello “Per studiare serve una casa”: un documento dettagliato attraverso il quale i ragazzi chiedono “alle istituzioni, ad ogni livello, di impegnarsi per sostenere il diritto allo studio”.

“Ci sono 700 posti letto in meno per via dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando due residenze universitarie e contemporaneamente i canoni di locazione continuano a crescere. Una situazione insostenibile. Il sindaco Dario Nardella ci ha assicurato che continuerà nella sua battaglia contro gli affitti turistici” sottolineano Gaia Moretti e Niccolò Castellini, eletti al senato accademico per Csx.

Il Comune nel frattempo ha preparato un elenco degli immobili che potrebbero essere adibiti a residenze. “Ma i tempi sono lunghi, ci dovranno essere dei sopralluoghi e non sappiamo quando effettivamente andrà in porto” proseguono gli studenti.

Secondo i dati Eurostat, nel 2021 si registra una piccolissima diminuzione decimale dell’età media a cui i giovani italiani possono permettersi di andare a vivere da soli: 29,9 anni a fronte di una media di poco più di 30 anni registrata dal 2014 al 2020. “Questo dato emerge in tutta la sua tragicità se confrontato con i numeri di altri paesi europei come Francia e Germania in cui i più giovani riescono ad emanciparsi dall’abitazione genitoriale a 23,6 anni – scrivono nel documento - E' necessario intervenire per calmierare gli affitti per rendere maggiormente accessibile l’edilizia privata”.

L’aumento dei costi degli affitti mette ancora di più in crisi la garanzia del diritto allo studio nelle nostre città poiché saranno le famiglie degli studenti a pagare, in particolare quelle con basso reddito. “Da anni denunciamo questo trend consolidato sulle spalle della comunità studentesca - si legge - già nel 2019 abbiamo organizzato un sit-in all’interno degli spazi universitari di Novoli contro l’aumento dei prezzi degli affitti che in quell’anno erano cresciuti del 12% rispetto al 2018. In questo quadro, il fenomeno degli "affitti brevi" a fine turistico va ad esacerbare ancora di più questa situazione, il rischio è che la carenza di sostenibilità minacci la dicitura “pubblica” che affianca il termine “università”.