Careggi, scoperto un garage di moto rubate

La polizia

Firenze, 22 marzo 2023 - Un garage di moto rubate sulle colline fiorentine. E quanto ieri mattina la polizia di stato ha scoperto, sopra la zona di Careggi. Secondo quanto ricostruito, durante una serie di controlli gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Rifredi hanno fermato un cittadino marocchino di 30 anni in sella ad un Honda SH 150 in via Taddeo Alderotti.

I poliziotti hanno subito accertato che il mezzo era stato rubato la scorsa settimana nei pressi di un circolo a Soffiano. Le verifiche successive hanno poi portato gli investigatori al luogo, non molto lontano, da dove era poco prima partito il 30enne.

Così, nel parcheggio di una struttura dismessa di via Pieraccini, hanno trovato altri due motocicli rubati nei giorni scorsi: un altro SH e un Piaggio Liberty, anch’essi 150 di cilindrata. I modelli 150cc sembrerebbero infatti tra i più ambiti sul mercato poiché, pur richiedendo una specifica patente di guida, non hanno alcun limite di circolazione sulle strade urbane ed extraurbane.

Il cittadino marocchino al momento è stato denunciato per ricettazione mentre i tre scooter sono stati immediatamente riconsegnati ai legittimi proprietari.