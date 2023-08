Cancella le targhe delle auto con lo spray: 52enne denunciato

Pontassieve (Firenze), 25 agosto 2023 -Cancella con vernice spray le targhe di tre auto posteggiate vicino casa sua. Per questo un 52enne è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento di cose altrui. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra fine luglio e Ferragosto a Pontassieve, in provincia di Firenze, avrebbe annerito con la vernice spray le targhe posteriori di tre auto parcheggiate in strada, nelle vicinanze della sua abitazione. In un caso sarebbe stata graffiata anche la carrozzeria e il tergilunotto di una vettura. A dare il via alle indagini dei carabinieri sono state le denunce dei proprietari delle vetture imbrattate. I racconti di alcuni testimoni, secondo una nota dei carabinieri, si sono rivelati decisivi per risalire al presunto responsabile. Ai militari l'uomo non ha fornito spiegazioni del proprio comportamento.

