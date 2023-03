Borgo San Lorenzo, litiga col vicino e dà fuoco all'appartamento

I carabinieri che sono intervenuti sul posto

Firenze, 8 marzo 2023 – Quando l'odore di bruciato ha raggiunto le proprie finestre, hanno aperto le serrande e il colpo d'occhio è stato inequivocabile: qualcosa stava andando a fuoco. Così i carabinieri della Stazione di Scarperia, nella scorsa notte, hanno arrestato un trentacinquenne tunisino, residente nel brindisino, ma di fatto senza fissa dimora, operaio edile, resosi responsabile delle ipotesi delittuose di incendio ai danni di un’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo nella serata di ieri avrebbe prima infranto la porta d’ingresso dell’appartamento di un suo vicino, a Borgo San Lorenzo, e successivamente avrebbe dato alle fiamme tutto ciò che era custodito all'interno. I vicini di casa, sentendo i colpi dati sull’infisso, spaventati per le urla dell’uomo e per la colonna di fumo che diventava sempre più alta, hanno immediatamente chiamato i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo.

I militari, intervenuti sul posto, hanno quindi chiesto il supporto dei vigili del fuoco e successivamente individuato il responsabile che era stato visto mentre se la dava a gambe. L'uomo, al momento dell’identificazione, aveva all'interno della tasca dei pantaloni un accendino, il quale è stato sequestrato in quando elemento utile ai fini delle indagini.

Sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’immobile al centro delle fiamme era occupato da un altro uomo, un senegalese di trentadue anni che nella vita fa il pizzaiolo. Al momento il 32enne risulta estraneo a quanto accaduto anche se saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e i motivi che hanno portato all'incendio. Entrambi, già noti alle forze dell'ordine, in passato sono stati al centro di un litigio.

L'odore del fumo ha raggiunto le abitazioni e generato panico tra chi ci vive. Fortunatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno riportato alla normalità la situazione. Infatti, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco senza grosse conseguenze per la struttura, dichiarata comunque inagibile. I danni all'immobile sono in corso di quantificazione. I carabinieri intervenuti, con la collaborazione del personale della Stazione di Borgo San Lorenzo, hanno quindi proceduto all’arresto del trentacinquenne. Quest’ultimo, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, è stato custodito nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.