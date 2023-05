Borgo San Lorenzo, assalto al bancomat nella notte: portati via 45mila euro

Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 maggio 2023 – Con una corda di carico agganciata a un mezzo pesante sono riusciti a sradicare lo sportello bancomat creando un enorme danno alla struttura. Per questo, nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo sono intervenuti presso la filiale del Monte Paschi di Siena di via Matteotti in quando due uomini, al momento ignoti, avevano poco prima asportato lo sportello Atm contenente circa 45mila euro in denaro contante. Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo utilizzando delle corde di carico agganciate a un mezzo pesante. Nell’operazione sono stati causati danni anche alla struttura.

Gli accertamenti di rito sono condotti dal Nucleo operativo della Compagnia di Borgo San Lorenzo e dalla Stazione dei Carabinieri di Scarperia.