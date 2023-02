Barberino, sospesa la licenza a una discoteca: "Troppi episodi violenti"

I carabinieri

Barberino di Mugello (Firenze), 24 febbraio 2023 - A novembre si sono affrontati con cinture e tirapugni. La settimana scorsa alcuni giovani sono stati allontanati dal locale con alcune lesioni sul volto. Sono solo alcuni degli episodi che hanno portato i carabinieri della Stazione di Barberino di Mugello nella giornata di oggi a notificare, ai sensi dell’articolo 100 del T.u.l.p.s, il provvedimento di sospensione per dieci giorni dell’attività di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante al rappresentante legale di una discoteca di Barberino.

Il provvedimento, proposto dalla Compagnia di Borgo San Lorenzo, all’esito dell’attività di controllo effettuata in relazione a diversi episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica ed emesso dal Questore di Firenze, comporta la cessazione dell’attività a partire da domani. Nello specifico, gli episodi più significativi, che hanno portato i carabinieri a chiedere la sospensione sono gli interventi effettuati nella notte di domenica 19 febbraio quando alcuni giovani sono stati allontanati dal locale. Due di loro, in particolare, avevano evidenti segni di ferite.

A ciò si aggiungono i precedenti interventi che il 2 dicembre scorso hanno portato ad un analogo provvedimento di sospensione della licenza per i gravi episodi di violenza registrati a fine novembre. Il riferimento è a una rissa tra diverse persone, alcune delle quali armate di tirapugni e cinture. Sul posto intervennero i militari della Compagnia di Borgo, della Stazione di Barberino di Mugello e due pattuglie della polizia stradale di Pian del Voglio. Ad aprile scorso, inoltre, i carabinieri di Barberino di Mugello intervennero per la presenza di alcuni minori in stato di ubriachezza o intossicazione alcolica.