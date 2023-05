Barberino Outlet, arrivano le giovanili della Savino Del Bene volley

Mugello (Firenze), 19 maggio 2023 - Per gli appassionati della pallavolo domenica 21 maggio sarà una giornata speciale al Barberino Designer Outlet. Dopo la “Barberino Joyrun” per tutti gli amanti del running, sarà la volta di un nuovo appuntamento, questa volta dedicato al volley, della Sportweek, la settimana pensata per promuovere lo sport e il movimento, con tante attività e promozioni esclusive. Dalle 10.30 fino al pomeriggio all’Outlet scenderanno in campo le giovanili della Savino Del Bene volley con le campionesse Veronica Angeloni, Enrica Merlo e Ludovica Guidi.

Un evento di sport, gioco e socializzazione per le bambine e i bambini che potranno apprendere e divertirsi insieme nei campi allestiti all’outlet. Per gli amanti della pallavolo sarà l’occasione perfetta per dimostrare la propria abilità e per chi si avvicina la prima volta l’opportunità di provare tutte le emozioni di questo avvincente sport.

La Savino Del Bene Volley, squadra toscana di A1 ai vertici dello sport italiano e internazionale, è quest’anno Ambassador di Barberino Designer Outlet. Alcune delle atlete sono protagoniste di un inedito servizio fotografico che mostra anche il loro lato fashion. Pallavoliste super concentrate sugli obiettivi sportivi ma attente anche alla moda e alla bellezza, donne che si impegnano nella sensibilizzazione sulla cultura dello sport e l’emancipazione femminile. Un nuovo importante progetto tra fashion e sport per la squadra toscana Le loro vittorie sono stimoli da seguire per chi è vicino allo sport oltre che validi esempi per coronare i propri sogni con determinazione e passione. È proprio per questi aspetti che Barberino Designer Outlet ha scelto la Savino Del Bene Volley come Ambassador 2023 per il proprio Centro toscano che, grazie alla sua posizione nel Mugello, al paesaggio caratterizzato dal fiume Sieve e ai suoi 120 negozi dove spiccano numerose firme sportive, costituisce una delle mete per lo shopping all’aperto più belle d’Italia. “Siamo molto felici che la Savino Del Bene Volley e le sue atlete siano l’Ambassador 2023 di Barberino Designer Outlet –- dichiara Maria Chiara Bellomo, Centre Manager di Barberino Designer Outlet -. Il talento, la determinazione, il successo italiano e internazionale delle pallavoliste sono un prezioso punto di partenza per poter attivare insieme progetti sul territorio. In continuità con gli anni passati attraverso la cultura dello sport desideriamo dialogare con i giovani e diffondere valori positivi di condivisione e inclusione Le atlete rappresentano quindi un esempio dal punto di vista sportivo e, allo stesso tempo, un modello positivo di determinazione e tenacia, con i loro valori sani e autentici, d’ispirazione per le giovani generazioni. Barberino Designer Outlet che attraverso i volti delle giocatrici della Savino Del Bene Volley, ha deciso di parlare alla propria community e alle nuove generazioni scegliendo donne che possano essere un esempio e portatrici di un forte messaggio positivo ed energico, valori pienamente coerenti con la visione del gruppo McArthurGlen”. “La collaborazione con Barberino Designer Outlet è motivo di grande orgoglio per il nostro Club - dichiara Sandra Leoncini, consigliere Savino Del Bene Volley -. L’outlet rappresenta una realtà importante sul territorio, che attrae moltissime persone da tutta la Toscana ed accoglie i migliori brand nazionali e internazionali. La nostra squadra e le nostre atlete, grazie al percorso di crescita e successo in Campionato e nelle Coppe rappresentano il testimonial ideale, che coniuga sport e glamour, impegno e divertimento”.