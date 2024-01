Addio a Barbara Argentino, coreografa molto conosciuta a Firenze. Il cordoglio del Comune

Firenze – E’ scomparsa nei giorni scorsi Barbara Argentino. Era molto nota in città per la sua attività come coreografa, specie con Firenze Pattinaggio. Se ne è andata dopo una malattia lasciando un figlio e il compagno.

“È venuta a mancare Barbara Argentino, coordinatrice e coreografa della società Oltrarno Pattinaggio. Una istruttrice – ricorda il presidente della Commissione sport Fabio Giorgetti – che con impegno civico e solidale si è sempre impegnata per le ragazze ed i ragazzi dell’Oltrarno Pattinaggio lavorando per la crescita dei giovani atleti e per la crescita tecnica della società. Mi stringo alla famiglia compartecipando al dolore per la perdita di Barbara Argentino e mi preme rivolgere le condoglianze anche alla società Oltrarno Pattinaggio”.