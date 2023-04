Aveva accoltellato il figlio e poi era fuggito: acciuffato su un autobus

Firenze, 6 aprile 2023 - Aveva accoltellato il figlio al collo e alle braccia durante una lite familiare, dopo qualche bicchiere di troppo. Il figlio, gravemente ferito per il colpo infertogli, era finito in ospedale per affrontare una lunga degenza. Il padre era andato a processo e aveva subito una condanna a un anno e cinque mesi di reclusione per lesioni gravissime. Dopo il processo però l'uomo, un 53enne di nazionalità rumena, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Tutto era avvenuto nel 2017 a Firenze. La fuga dell’uomo però ha avuto termine e per lui sono scattate le manette. A rintracciarlo sono stati i Carabinieri di Villa Opicina-Trieste che lo hanno bloccato mentre viaggiava su un autobus di linea proveniente dalla Spagna. Dopo un normale controllo i carabinieri hanno constatato che su di lui pendeva il mandato di cattura emesso della Procura di Firenze. L'uomo a quel punto è stato arrestato e portato in carcere.

Maurizio Costanzo