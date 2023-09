Addio estate, arriva l’autunno. Ecco quando sarà l’equinozio

Firenze, 20 settembre 2023 - Addio all’estate, che oramai ha le ore contate. Il 23 settembre infatti, l’equinozio d’autunno spalancherà le porte alla nuova stagione. Il cielo di settembre vede dunque avvicinarsi all’orizzonte quel momento in cui la durata di giorno e notte si equivalgono: cadrà il 23 del mese alle ore 8,49 italiane, informa l'Unione Astrofili Italiani.

Perché si chiama equinozio

Il termine equinozio deriva dalle parole latine ‘aequus', che significa uguale, e ‘nox’, cioè notte. Il 23 settembre è una data particolare nella quale, come spiegano gli astrofili, la durata del giorno è uguale a quella della notte. Il disco del Sole resta, cioè, lo stesso numero di ore al di sotto e al di sopra dell’orizzonte. Lo stesso giorno nell’emisfero meridionale comincia, invece, la primavera.

Cos’è l’equinozio e quando cade

L'equinozio avviene quando il Sole, a causa dell'orbita seguita dal nostro pianeta, si trova allo zenit dell'equatore: questo vuol dire che i suoi raggi risultano esattamente perpendicolari, illuminando metà del pianeta e lasciando l'altra metà al buio. L'equinozio d'autunno non si verifica sempre lo stesso giorno, come indica solitamente la tradizione, ma in un periodo compreso tra il 21 e il 24 settembre. Questo accade perché la durata di un anno solare (365 giorni) non corrisponde esattamente all'anno siderale, cioè al tempo impiegato dalla Terra per compiere un giro completo intorno alla sua stella, che è di circa 6 ore più lungo. Per compensare questa discrepanza sono stati introdotti gli anni bisestili: in questo modo le stagioni rimangono coerenti, ma le date degli equinozi non sono fisse.

Le date da ricordare

In particolare, l'equinozio d'autunno cade più spesso il 22 o il 23 settembre, mentre gli altri due giorni sono piuttosto rari. L'ultima volta che l'equinozio d'autunno si è verificato il 21 settembre risale a oltre mille anni fa, mentre è avvenuto il 24 nel 1931. In questo secolo, tuttavia, l'equinozio autunnale cadrà il 21 settembre per due volte: nel 2092 e nel 2096.