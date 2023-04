Auto finisce contro un contatore: fuga di gas e una persona portata in ospedale

Calenzano (Firenze), 27 aprile 2023 – Una persona è finita in ospedale in seguito a un incidente con fuga di gas a Calenzano. Sono intervenuti i vigili del fuoco: una vettura ha urtato un contatore provocando la fuga di gas. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza fino all’arrivo del personale specializzato per la riparazione. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale sanitario.