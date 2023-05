Il 22 maggio 2003 Annika Sorenstam scrive la storia del golf al femminile

Firenze, 22 maggio 2023 – Esattamente vent’anni fa, nel Texas, a Fort Worth, avvenne qualcosa di storico. Il 22 maggio del 2003 infatti, Annika Sorenstam è stata la prima donna a giocare ad un evento del più famoso campionato di golf al mondo, il Pga Tour, in 58 anni di storia.

Quel giorno divenne la prima campionessa femminile di golf del pianeta. Fu un primato a cui ne seguirono altri. Il 16 marzo del 2001 ad esempio, proprio Annika Sorenstam firmò, nel secondo round dello Standard Register Ping, il giro più basso della storia del Lpga Tour, chiuso in 59 colpi.

Fu un’impresa quello messo a segno dalla campionessa svedese, che realizzò vari primati nel mondo del golf femminile. Il 2001 fu il suo anno d’oro.

In quell’anno collezionò 30 record, fra cui la miglior media di sempre (69,42), collezionando pure quattro vittorie consecutive sul massimo circuito americano femminile. Annika Sorenstam, leggenda senza tempo del golf femminile, tra le migliori interpreti all-time della disciplina, tra i tanti trionfi vanta 10 tornei del Grande Slam.

Ritiratasi dal professionismo nel 2008, ha riscritto il libro dei record dei principali tour del green in rosa. Sono 72 i trionfi sul Lpga Tour e 17 quelli sul Let per un totale di 89 meraviglie. Per ben otto volte è stata nominata "Rolex player of the year", e ha rappresentato l’Europa altrettante volte alla Solheim Cup.

La campionessa svedese, nella World Golf Hall of Fame dal 2003, nel dicembre 2020 è stata nominata presidente dell’International Golf Federation.

Con l'intenzione di scrivere pagine importanti anche fuori dai green, nel 2007 ha creato l'Annika Foundation con l'obiettivo di trasmettere ai bambini l'importanza di un sano stile di vita grazie ad una corretta nutrizione e al movimento, offrendo opportunità alle giovani golfiste di perseguire i loro sogni grazie alla creazione di eventi clou dedicati alle promesse del green.