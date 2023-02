Amici della Musica: Blacher, re del violino. La novità dei mimi Bodecker & Neander

I mimi Bodecker & Neander

Firenze, 25 febbraio 2023 – Sei numero perfetto. Almeno agli Amici della Musica di Firenze che propongono due concerti molto diversi fra loro, ma accomunati dalla presenza di due sestetti d’eccezione.

Oggi, sabato 25 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola, saranno protagonisti Kolja Blacher, Christoph Streuli e Cristoph Von Der Nahmer ai violini, Kyoungmin Park alla viola, Claudio Bohórquez al violoncello e Sunwook Kim al pianoforte. L’ensemble suonerà il Concerto in re maggiore op. 21 di Chausson e il Quintetto in fa minore con pianoforte op. 34 di Brahms. Kolja Blacher, alla guida della formazione, è uno dei più importanti violinisti della scena musicale internazionale e il suo repertorio spazia da Bach al contemporaneo. Collabora, fra l’altro, con i Berliner Philharmoniker.

Domenica 26 febbraio, alle 21, al Saloncino della Pergola, è in cartellone “Musica &…”, il ciclo dedicato alla contaminazione tra la musica e altre forme artistiche. Il sestetto, capeggiato dalla violinista Viviane Hagner (Stephen Waarts al violino, Karolina Errera e Anna Maria Wünsch alle viole, Mikayel Hakhnazaryan e Eckart Runge ai violoncelli), rileggerà una pagina drammatica come Verklärte Nacht di Schönberg con i mimi Bodecker & Neander. Eccellenza in Europa, i due artisti, allievi del celebre Marcel Marceau, realizzano i loro spettacoli (combinazione di mimo e movimento, masque, clownerie, slapstick e teatro fisico con elementi di cinema, lanterna magica e black box theatre) da oltre vent’anni, durante i quali hanno affascinato il pubblico e la stampa in più di trentacinque paesi. In programma anche “Souvenir de Florence”, unico sestetto di Čajkovskij, affettuoso omaggio a Firenze, dove il compositore soggiornò nel 1890 scrivendo uno dei temi principali della composizione.