Alle Oblate le associazioni del territorio contro la violenza sulle donne

Firenze, 7 giugno 2023 - Un convegno per le donne nato dalle donne è quello che si terrà alla Biblioteca delle Oblate giovedì 8 giugno alle 14 (ingresso libero). Si chiama "Malamore: prevenzione, protezione e sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza" il dibattito promosso dall'Associazione Nobiscum di Firenze con il patrocinio della Regione Toscana e dei più importanti enti del territorio.

L'obiettivo dell'evento vuole essere, da un lato, quello di promuovere la sensibilizzazione e l'informazione su una tematica complessa e multiforme, dall'altro sollecitare le interazioni tra i soggetti istituzionali e gli attori del territorio per garantire un servizio sempre più efficace e completo alla cittadinanza.

Al convegno moderato dagli avvocati Federica Vittorio e Graziana Cusato, interverranno Nadia Giannattasio della Questura di Firenze, Alessandra Giuello, responsabile medico codice rosa Dea di Santa Maria Nuova e Miranda Most, responsabile infermieristico codice rosa Dea di Santa Maria Nuova. Ma anche: Alessandra Papa (Usr Toscana), Rosa Barone, presidente dell'Ordine degli assistenti sociali della Toscana, Elide Ceragioli, neuropsichiatra infantile Usl Centro, Maya Albano, psicologa e coordinatrice del Centro aiuto donna Lilith, Isabella Mancini, presidente dell'associazione Nosotras, Letizia Baroncelli, psicologa e operatrice Cam, Silvia Carcasci, mediatrice familiare A.I.Me.F. e Child Inclusive Mediator.

"C’è bisogno dell’impegno di tutte noi per contrastare il fenomeno strutturale della violenza contro di noi, della violenza contro di noi donne. Per questo abbiamo accettato di buon cuore di partecipare all’incontro sulla prevenzione e la protezione ma anche il sostegno alle donne oggetto di violenza familiare e ai bambini e bambine che di questa violenza sono altrettanto vittime" sottolinea con una nota l'associazione Nosotras.

Sono sei i femminicidi, 2mila gli accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti e quasi tremila le donne che si sono rivolte nel corso dell’anno a un centro antiviolenza. E' la fotografia fornita dal quattordicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere elaborato sulla base dei dati dei centri anti violenza. E che quindi non tiene conto di tutti i casi non denunciati, tenuti nel silenzio per paura o vergogna. I numeri evidenziano la gravità e la costanza degli episodi di sangue: in 15 anni, dal 2016 al 2021, in Toscana si sono registrati complessivamente 128 femminicidi. Ma rispetto a questi casi estremi sono moltissimi i casi in cui le donne segnalano di aver subito violenze: oltre ai casi citati dei centri violenza e di accesso tramite codice rosa, ci sono 741 donne all’anno che si rivolgono ai consultori, 224 che hanno chiesto l’intervento del pronto soccorso sociale (Seuss), 114 che sono state ospitate in case rifugio.