Alla guida del bus con il permesso scaduto: salta la gita scolastica

Firenze, 19 aprile 2023 - Stavano per partire alla volta di Rimini ma toccherà rimandare la partenza in quanto l'autista che avrebbe dovuto portare sul proprio mezzo la scolaresca non era in possesso dei requisiti necessari. Un controllo preventivo della polizia municipale si è concluso con l’annullamento della gita di una scolaresca a Rimini. È accaduto lunedì mattina in una scuola fiorentina con sede nel Quartiere 5. L’istituto aveva scelto di servirsi per la gita di un bus fornito da un noleggio specializzato di un comune fuori provincia che aveva fatto un'offerta ritenuta congrua.

In via prudenziale e preventiva, la presidenza della scuola si è rivolta alla polizia municipale per i controlli del veicolo e del conducente prima della partenza, in forza della circolare del Ministero Istruzione Università e Ricerca del febbraio del 2016 che detta le regole al fine di garantire viaggi sicuri delle scolaresche in gita. Quindi lunedì mattina alle 7.15 insieme ai ragazzi (per la maggior parte minorenni) e agli accompagnatori, c’erano anche gli agenti del Reparto di Rifredi che quando il bus è arrivato hanno fatto scattare i controlli che hanno evidenziato irregolarità per quanto riguarda i titoli abilitativi del conducente.

L’uomo, pur possesso di patente di categoria D, è risultato con il certificato di qualificazione del conducente (titolo abilitativo che consente di svolgere l’attività di trasporto delle persone) scaduto a giugno 2022. E anche la richiesta di rinnovo del febbraio 2023 era scaduta da oltre un mese.

Per l’uomo è scattata la sanzione per guida con patente scaduta (158 euro). A questo punto gli agenti hanno comunicato al responsabile della gita che il conducente non aveva i requisiti per poter svolgere il servizio. La gita è stata quindi annullata con grande dispiacere e disappunto dei partecipanti ma con altrettanta gratitudine per l’intervento preventivo della polizia municipale a tutela della sicurezza e del rispetto delle regole del trasporto passeggeri.