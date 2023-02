Alexa diventa concierge: così l’assistente digitale ci segue in hotel

Alexa sbarca nel Borgo di Cortefreda

Firenze, 23 febbraio 2023 - "Alexa, mi porti la colazione in camera?". "Alexa, come arrivo a Firenze?". "Alexa, qual è l'orario del check out?". Non più solo nelle mura domestiche. L'assistente vocale più famosa al mondo ora ci segue anche in viaggio. Amazon lancia infatti in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. Una nuova tecnologia dedicata, in modo particolare, a hotel e resort. che approda anche in Toscana, nel Borgo di Cortefreda, hotel del brand Place of Charme a Barberino Tavarnelle che fa capo a Gruppo SoGes. Il servizio è offerto proprio dal Gruppo SoGes, tra le principali realtà dell’ospitalità nel settore alberghiero e congressuale in Italia, in collaborazione con Amazon e Zucchetti.

In buona sostanza, gli ospiti potranno usare Alexa in camera per controllare dispositivi compatibili come luci e termostati ma soprattutto per chiedere informazioni essenziali. Ogni stanza dell'Hotel di Barberino avrà a disposizione una sorta di assistente vocale, pronto a rispondere a tutte le informazioni che servono. Andrea Galardi, founder e Ceo del Gruppo SoGes, commenta: “Per noi di SoGes, l’innovazione è fondamentale e questa soluzione, di supporto al nostro personale, sarà utile a migliorare l’esperienza degli ospiti a 360°, per un soggiorno sempre più smart e personalizzato. Naturalmente l'elemento umano resterà centrale”.

Quali sono le novità principali? Con Alexa Smart Properties for Hospitality gli ospiti possono riprodurre musica, ordinare il servizio in camera, chiamare la reception e fare il check-out. Utilizzando Alexa in camera, è possibile inoltre controllare e regolare i dispositivi compatibili, come luci, termostati e tende, o riprodurre musica dai più noti servizi streaming. Attraverso lo sviluppo di skill personalizzate, si può poi ottimizzare ulteriormente l’esperienza, con la possibilità di chiedere ad Alexa informazioni come la password del Wi-Fi o dove è situata la palestra e richiedere servizi di assistenza dell’hotel, ad esempio dicendo “Alexa, mi servono gli asciugamani”, chiamare il concierge e altro ancora. “Abbiamo deciso di partire con il servizio da Barberino Tavarnelle – conclude Galardi - perché siamo sicuri che migliorerà il servizio di accoglienza e l'esperienza dei clienti. Se i risultati dovessero essere in linea con le aspettative siamo pronti a lanciarlo anche nelle altre nostre strutture”.