Novoli, aggredita e rapinata mentre rientra a casa: "Aiutatemi"

Firenze, 30 novembre 2023 - Aggredita e rapinata in via della Villa Demidoff da un uomo che poi si sarebbe dato alla fuga. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3.30. A chiamare la polizia alcuni residenti che sono stati svegliati dalle urla della vittima, una 48enne del posto. "Aiutatemi, aiuto" è quello che più volte ha ripetuto la donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo avrebbe spinto alle spalle la malcapitata portandole via la borsa con all'interno alcuni spiccioli, i documenti e gli effetti personali. L'uomo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della polizia.

Le urla sono state avvertite dagli abitanti del mega condominio che si trova all'angolo tra via di Villa Demidoff e via San Donato che più volte hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per via delle risse, degli atti vandalici e dell'escalation di violenza che ha portato gli stessi cittadini anche a firmare un esposto sottoscritto da 144 famiglie. "Abbiamo paura a uscire di casa, in tanti non lo fanno più. La nostra zona è invasa da spacciatori, alcolizzati e balordi" raccontano i cittadini del tratto di strada in cui nel giro di pochi metri si concentrano una sala scommesse e un minimarket.

"Ci troviamo con persone che entrano nel nostro giardino per spacciare, la droga lasciata ovunque, scambi di soldi e merce in pieno giorno, per non parlare delle violenze. Qui servono maggiori controlli”.

