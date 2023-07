Aggredito e rapinato dal branco: 24enne finisce al pronto soccorso

Firenze, 24 luglio 2023 - In sei lo avrebbero accerchiato e aggredito per poi rapinarlo. Vittima un 24enne che si trovava nei pressi di Ponte alla Vittoria. E' accaduto questa mattina, intorno alle 5. L'uomo ha riferito ai carabinieri che stava rientrando verso la propria abitazione quando è stato avvicinato da sei sconosciuti, intenzionati a impossessarsi del suo smartphone. Il 24enne avrebbe tentato di reagire e avrebbe ricevuto un pugno al volto. Poi i sei si sarebbero dileguati a piedi con 60 euro contanti e il cellulare della vittima. Il 24enne è andato al pronto soccorso per farsi medicare le lesioni ed è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri.