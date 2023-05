Aggredito e rapinato da cinque giovanissimi, 24enne finisce in ospedale

Firenze, 16 maggio 2023 - Aggredito e rapinato del cellulare da un gruppo di cinque giovani stranieri. Vittima un ventiquattrenne pakistano che è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova per le contusioni riportate.

È accaduto ieri sera, intorno alle 20, in piazza della Stazione. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da cinque giovani stranieri: mentre alcuni lo spintonavano altri gli avrebbero sottratto il cellulare.

Poi gli aggressori, che avrebbero avuto un'età apparente tra i 16 e i 18 anni, sono scappati verso la stazione facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata soccorsa da una pattuglia del reparto di prevenzione e crimine della polizia che era impegnata per controlli nella zona. Gli agenti hanno chiamato l'ambulanza che ha poi portato il ventiquattrenne in ospedale. Sono in corso le indagini degli investigatori che visioneranno le telecamere del sistema di video sorveglianza e cercheranno di fare chiarezza sull'accaduto e incastrare così i responsabili.

Proprio oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che ci saranno più pattuglie della polizia municipale in zona stazione Santa Maria Novella. Il progetto, che prende il via in questi giorni, prevede un potenziamento della presenza e dei controlli nella piazza e nelle aree intorno alla stazione per garantire decoro e sicurezza. Due pattuglie al giorno dei reparti Fortezza e Comunità si andranno ad aggiungere ai servizi interforze che svolgono ogni giorno con le altre forze di polizia e saranno in servizio tutta la giornata di venerdì, sabato, domenica e lunedì e il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Molteplici gli obiettivi del servizio disposto dal comandante Francesco Passaretti su richiesta del sindaco Dario Nardella, servizio che va ad aggiungersi a quello già presente predisposto dalla Prefettura: assicurare un punto di riferimento su strada, potenziare il contrasto a fenomeni di microcriminalità collegati a maggiori flussi di persone, aumentare la percezione di sicurezza, oltre alla prevenzione e repressione di eventuali situazioni problematiche. Le pattuglie dell’area cercheranno anche di mantenere il decoro dei giardini ed evitare bivacchi, commercio abusivo, ubriachezza molesta.