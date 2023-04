“Accènti Intoscana”, la quarta puntata racconta le opportunità dei giovani nella nautica

Firenze, 10 aprile 2023 - Imparare sul campo come si diventa comandanti o yachting surveyor. In Toscana ci sono settori produttivi strategici e d’eccellenza come la cantieristica navale. Ma anche la moda, l’agroalimentare o il turismo. Grazie a Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è possibile accedere alla formazione specifica. La quarta puntata di “Accènti Intoscana”, il format video realizzato da Fondazione sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta da vicino le storie possibili di Giovanisì! è dedicata ai giovani studenti dei corsi Its (Istruzione Tecnica Superiore) promossi dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, in particolare a quelli nel settore della Nautica della Fondazione Isyl (“Italian super yacht life”). Il compito delle sette fondazioni Its toscane è quello di formare tecnici specializzati in settori come la meccanica, la moda, l’energia, il turismo, i beni culturali, l’agroalimentare, la sanità, la logistica e, appunto, la nautica. Oltre a Fondazione Isyl ci sono infatti Fondazione Tab, Fondazione Energia e ambiente, Fondazione M.i.t.a., Fondazione Prime, Fondazione E.a.t. e Fondazione Vita. Tutti settori strategici della produzione toscana La quarta puntata di “Accènti Intoscana” porta gli spettatori verso il mare, fino a Viareggio, universalmente riconosciuta anche come una delle capitali della cantieristica navale. Da Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo, sono tanti i clienti illustri arrivati fin qui per acquistare uno yacht. Il video racconto porta su quelle imbarcazioni, si incontrano docenti e studenti, accolti dalla Fondazione Isyl (ovvero “Italian super yacht life”) che cura i corsi di specializzazione. Nel video, dopo una prima tappa a Villa Borbone, sede della Fondazione Isyl costruita dall’architetto lucchese Lorenzo Nottolini per Maria Luisa, si fa tappa all’Istituto tecnico nautico Artiglio. Qui l’incontro con Tommaso, che oltre a mostrare le potenzialità del simulatore navigando in una Venezia caratterizzata da acque sufficientemente calme, confessa che il suo sogno è quello di “conoscere il mondo”. Si visitano i cantieri Overmarine, dove si sale a bordo di uno yacht in fase di rifinitura insieme a Matteo e Rachele. Le loro storie sono al tempo stesso simili e diverse. Matteo, che già lavora nella ditta del padre (sempre nel settore nautico), pur avendo una formazione in marketing ed economia è deciso a cambiar vita. Obiettivo: diventare uno yachting surveyor, ovvero colui che ispeziona e classifica le imbarcazioni prima del loro varo. Un’esperienza familiare diretta col mare ce l’ha anche Rachele. Suo padre, comandante di yacht, le ha trasmesso l’amore per il mare. Ora sogna di diventare surveyor e di aprire un’agenzia tutta sua. Maurizio Costanzo