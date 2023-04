‘Accènti Intoscana’, l’innovazione al centro della quinta puntata

Firenze, 19 aprile 2023 - È online la quinta puntata di “Accènti Intoscana”, il format video realizzato da Fondazione sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta da vicino le storie possibili di Giovanisì.

Questo quinto episodio è dedicato alla declinazione, in diversi ambiti professionali, di idee innovative, creatività e competenze. Perché grazie a Regione Toscana e Giovanisì l’innovazione trova terreno fertile per essere coltivata, sviluppata e applicata. Nel presente, ovviamente. Che però è già futuro. L’innovazione che diventa professione. “Accènti Intoscana” racconta il futuro. Stavolta sono le idee (innovative) a fare la differenza.

Dall’aerospazio alla robotica, fino agli small data. Grazie a Giovanisì e Regione Toscana ci sono ragazze e ragazzi che stanno costruendo il loro futuro e anche il nostro.

In questa puntata, il format di “Accènti Intoscana” racconta da vicino le storie di coloro che hanno usufruito delle tante opportunità offerte, dal microcredito per lo start-up di piccole iniziative imprenditoriali ai tirocini non curriculari fino alle Borse Pegaso di dottorato (durata triennale, prevede sei mesi all’estero). Insomma, si tratta di un ventaglio variegato di possibilità che a moltissimi giovani ha consentito – e consentirà ancora – non solo di trovare lavoro, ma di anche e soprattutto di poter trasformare la propria passione in una professione. E nonostante i settori siano i più diversi e disparati, ognuno di quei sogni è accomunato da una forte matrice innovativa. A Lari nel video si incontra Giulia Giovannelli, che insieme al socio Simone ha dato vita alla Star Automation. Di cosa si occupano? Automazione e robotica. A Livorno si incontra Paolo Picchi, che grazie al tirocinio è potuto entrare a far parte della Kayser Italia srl, un’eccellenza tutta italiana che in una sorta di Silicon Valley labronica si occupa di tecnologia aerospaziale. Infine si incontra Elena Coli, beneficiaria della Borsa Pegaso, che all’interno del Galileo aggregator for technology and enterprises (meglio sintetizzato dall’acronimo Gate) si è confrontata con numerose imprese innovative e ha lavorato su small data e smart industry, unendo la sua passione per i numeri con la sua attitudine manageriale. Maurizio Costanzo