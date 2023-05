A1, camion perde il rimorchio: 6 chilometri di coda tra Firenze Sud e Valdarno. I percorsi alternativi

Firenze, 5 maggio 2023 – Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Valdarno (quindi in direzione Roma) si è formata una coda di 6 chilometri, in aumento, per un incidente, avvenuto al chilometro 325, che ha visto coinvolta una bisarca, che ha perso il rimorchio sulla corsia di marcia. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. “Per le lunghe percorrenze – si legge nella nota di Autostrade per l’Italia – consigliamo di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana”. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.