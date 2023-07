A Firenze il teatro incontra la scienza a Villa di Rusciano

Firenze, 23 luglio 2023 - Appuntamenti per grandi e piccini. L'estate di Cantiere Obraz alla scoperta di Firenze con il cartellone “Urbano Fantastico”.

Martedì 25 luglio alle 18 alla Villa di Rusciano nel Quartiere 3 di Via di Ripoli, 70, a Firenze, va in scena “Piante e Migrazione” (sezione Naturesimo). Il teatro incontra la scienza in un viaggio per conoscere il patrimonio arboreo fiorentino. Ingresso libero con prenotazione consigliata. Con gli attori di Cantiere Obraz. Introduzione scientifico/turistica della dottoressa Gaia Bigiotti della Facoltà di Agraria e Scienze Naturali. Musiche dal vivo di Erika Giansanti.

“Naturesimo” sono sei date con performance teatrale con musica presso gli “alberi monumentali - i giganti verdi” del patrimonio arboreo di Firenze. Azioni teatrali e incontri che vogliono sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del pianeta, con un particolare riguardo al mondo delle piante.

Ingresso gratuito a tutte le attività – Informazioni e prenotazioni 3281445127 telefono/Whatsapp o scrivendo a [email protected] Con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale - Edizione 2023. Tutto il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”.

Fino a settembre 2023 Cantiere Obraz propone la sua estate con un pieno di appuntamenti culturali ed artistici diffusi ad ingresso gratuito nei 5 quartieri di Firenze alla scoperta della città. Arriva “Urbano Fantastico”, grande contenitore di eventi con cui l’associazione culturale fiorentina di formazione e produzione teatrale si rivolge a grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso tre principali iniziative, nell’ambito di Estate Fiorentina 2023: “Fiorentini Fantastici”, “Scoperte Mirabolanti” e “Naturesimo”, quest’ultimo al suo secondo anno di vita.

