A Firenze è lotta alle blatte: incontro online di Alia aperto a tutti

Firenze, 21 luglio 2023 – L’aumento delle temperature registrato in questo periodo è uno degli elementi che più favorisce la diffusione delle blatte. Per essere di aiuto ai cittadini nel contrastarne la diffusione, Alia Servizi Ambientali Spa, che gestisce per conto del Comune di Firenze il servizio di disinfestazione blatte sulle aree pubbliche, organizza insieme alla Asl Toscana Centro e allo stesso Comune, un incontro online per martedì 25 luglio alle 18.15 sul canale YouTube dello stesso gestore del servizio di igiene urbana.

L’incontro sarà aperto alla partecipazione di tutti gli interessati. Nel corso del webinar saranno fornite informazioni e indicazioni operative su come agire in modo corretto sulle aree private e sarà spiegato come, per ridurre il rischio di infestazione all’interno delle abitazioni, sia necessario applicare una gestione di tipo integrato, privilegiando le attività di gestione ambientali.

Fra i consigli più utili, l’opportunità che in ambito privato venga effettuata una ricognizione delle fosse biologiche a servizio delle abitazioni e dei fondi commerciali, così da individuare eventuali criticità, e allo stesso tempo che venga eseguita una valutazione dell’efficienza dei vari collettori fognari privati.

È inoltre opportuno, secondo gli esperti, che venga effettuata una idonea manutenzione e pulizia delle corti, con allontanamento di eventuale materiale accatastato.

Da sottolineare che i cittadini possono segnalare la presenza di blatte su area pubblica contattando Alia attraverso l’app Aliapp, attivabile anche dal portale dell’azienda (www.aliaserviziambientali.it). Le segnalazioni, che devono essere accompagnate da documentazione fotografica e dall’indicazione dell’indirizzo coinvolto, possono essere inviate anche per mail all’indirizzo [email protected] oppure per Pec a [email protected]

Il modo più efficace di intervenire è infatti quello di agire con azioni mirate tutte le volte in cui viene scoperta la presenza di questi insetti. Attualmente non è stato registrato un aumento di segnalazioni relative a eventuali malattie trasmesse da questi insetti infestanti.

