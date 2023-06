29 giugno: 10 anni senza Margherita Hack, donna che ha avvicinato le stelle

Firenze, 29 giugno 2023 - Grande scienziata, divulgatrice, strenua sostenitrice dei diritti civili e della laicità dello Stato. Margherita Hack ci lasciava il 29 giugno di dieci anni fa. Era nata per ironia della sorte vicino a Via delle Cento Stelle a Firenze, nel quartiere Campo di Marte.

Prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico (quello di Trieste, dal 1964 al 1987), durante la Seconda Guerra Mondiale aveva mosso i primi passi da astrofisica all'Osservatorio di Arcetri, sulla stessa collina dove trascorse gli ultimi anni della sua vita Galileo Galilei. Da lì per Margherita Hack è cominciata una carriera brillante quanto gli astri che ha studiato per anni ricoprendo prestigiosi incarichi anche all'estero. Resta indelebile il segno che ha lasciato come astronoma e divulgatrice.

La sua capacità di comunicare, condita dai suoi commenti schietti, e dalle sue battute ironiche e taglienti da vera toscana Doc, ha reso popolare l'astronomia. Ha sempre favorito questa disciplina anche in tempi non facili, considerando che all'epoca gli osservatori erano enti indipendenti, e ha sempre lavorato per inserire quello di Trieste nelle iniziative nazionali.

Accanto a questo ruolo di gestione scientifica, Margherita Hack ha svolto un enorme lavoro di comunicazione, che l’ha fatta amare dal grande pubblico: riusciva a bucare lo schermo con il suo modo peculiare di esprimersi e nello stesso tempo era sempre attenta e rigorosa nei contenuti. E poi c’era la vita privata e il matrimonio col suo Aldo: “Si sposarono nel 1944 con i cappotti rivoltati per nascondere i segni della miseria e persino in chiesa. Lei, atea, accettò il rito religioso per Aldo. E dopo furono 80 anni di amore”. Rigorosa, ma anche di spirito, diretta e senza distanze. È il ritratto dell’astrofisica Margherita Hack che ne ha fatto Francesca Matteucci, astrofisica dell’università di Trieste che nel 1994, vincendo la sua stessa cattedra, ne è diventata di fatto l’erede.

"Quando Margherita nel 1964 diventa la prima professoressa di astronomia, bisogna tener conto che l'extragalattica di oggi non esisteva. Spettroscopista stellare, era studiosa della fisica delle stelle e certamente- sottolinea Matteucci- essere stata donna in una professione così maschile come la fisica è stato un atto di coraggio. Ha viaggiato con borse di studio ed è stata direttrice dell'Osservatorio astronomico di Trieste. Non lamentava di essere stata discriminata come donna, ma certamente raccontava che quando aveva vinto la cattedra, ed erano in tre a concorrere, lei aveva tre volte più pubblicazioni dei colleghi maschi".