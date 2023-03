26 marzo 1973, le donne ammesse in Borsa a Londra: la prima volta dopo 150 anni

Alcune donne davanti alla Borsa (foto Ansa)

Firenze, 26 marzo 2023 – Correva l’anno 1973 quando, esattamente il 26 marzo, avvenne una svolta storica nel campo dei diritti e delle conquiste femminili per la parità di genere: per la prima volta infatti il London Stock Exchange permise l'accesso alle donne all'interno del ‘sacro’ floor. Dopo anni di battaglie per consentire che anche la popolazione femminile potesse avere spazio nel settore finanziario, la decisione era arrivata il 1 febbraio di quell’anno, dopo 150 di predominio assoluto maschile. Prima di quel momento, in quegli anni, c’erano state diverse richieste da parte di alcune donne, che però erano sempre state bocciate e respinte al mittente dai membri che governavano la finanza nel cuore della City. Di fatto non esisteva alcuna regola, formale e scritta, che negava esplicitamente il loro ingresso, pertanto gli argomenti coi quali veniva fatta ferma opposizione alla presenza femminile, erano i più diversi, e spesso suonavano paradossali: uno di questi ad esempio era l’assenza di bagni per donne. Tutto cambiò quel 26 marzo, esattamente alle 9,36, quando Susan Shaw mise piede per prima nella principale piazza finanziaria europea, seguita da Hilary Root, Muriel Wood, e altre ladies come Audrey Geddes, Anthea Gaukroger e la campionessa...