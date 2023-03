22 marzo 1885, la prima pietra del Vittoriano: il monumento d’Italia

Il Vittoriano (foto Ansa)

Firenze, 22 marzo 2023 – Il 22 marzo del 1885 fu posta da Re Umberto I la prima pietra del Vittoriano, monumento realizzato in onore di Vittorio Emanuele II e del Risorgimento, comunemente chiamato Altare della Patria. Inaugurato nel 1911 per celebrare i primi 50 anni dall'Unità d'Italia, fu a lungo inviso agli italiani che ne collegavano l'immagine agli anni bui del fascismo. Il Vittoriano oggi è uno dei monumenti nazionali più visitati del Paese, che recentemente ha inaugurato un nuovo corso della sua storia, diventando il museo del racconto dell'identità nazionale, dell'Italia e degli italiani di oggi. Ogni anno il monumento di piazza Venezia conta tantissimi visitatori, così come il Sacrario delle bandiere. A Roma esistono due posti che rappresentano l'identità nazionale in senso pieno: il Quirinale e il Vittoriano. Questo tempio laico ha una grande valenza simbolica: dopo la tumulazione del Milite Ignoto rappresenta gli ideali per la patria e il sacrificio per l’Italia libera e unita. È qui che il Presidente della Repubblica e le massime cariche dello Stato si ritrovano per rendere omaggio al sacello del Milite Ignoto nelle date storiche del 25 aprile, anniversario della liberazione, il 2 giugno festa della Repubblica e...