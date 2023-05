Zanetti traccia la strada "Servirà grande umiltà e spirito di sacrificio"

di Tommaso Carmignani

Il senso del ritiro lo ha spiegato bene Zanetti. "Siamo disposti a tutto per salvarci, anche a togliere del tempo per noi e per le nostre famiglie". Eccolo qui, lo scopo delle due notti passate insieme dopo la partita col Sassuolo. Una scelta, quella dell’Empoli, che proietta la squadra verso un doppio turno casalingo nel quale sarà fondamentale fare punti. La prima sfida è quella di stasera contro il Bologna, un confronto chiave perché arriva a pochi giorni dalla sconfitta più incredibile e assurda degli ultimi tempi. L’obiettivo, manco a dirlo, è ribadire che gli azzurri hanno voglia di salvarsi e che, soprattutto, dispongono delle armi per riuscirci. Il problema è che quella di Thiago Motta, ad oggi, è una delle squadre peggiori da incontrare in questo momento: libera di testa, ben allenata e con giocatori in grado di spostare gli equilibri. Sarà insomma un confronto tosto e difficile, ma l’imperativo categorico, dopo quanto accaduto soltanto pochi giorni fa, è tornare alla svelta a fare punti.

"Non è stato un ritiro punitivo, ma per stare insieme. E’ un po’ come nelle migliori famiglie quando succede uno psicodramma come quello che abbiamo vissuto noi. Abbiamo cercato di scavare a fondo per cercare i motivi di quello che è accaduto col Sassuolo – dice Zanetti –, facendo diverse riunioni. Siamo stati colpiti nell’orgoglio, la rabbia deve essere tanta e deve essere riversata in quella che è la gara contro il Bologna". L’obiettivo, ora, è rialzare la testa.

"Dobbiamo trovare una reazione d’orgoglio per quello che è successo. La settimana corta in questo ci dà una grande mano. Siamo ancora molto arrabbiati – conferma Zanetti – ma ora deve scattare in noi la voglia di dimostrare che siamo disposti a tutto per centrare il nostro obiettivo, compreso il togliere tempo alle nostre famiglie per stare in ritiro. Dobbiamo scavare dentro di noi, abbiamo lavorato giorno e notte per la salvezza e vogliamo la salvezza. Lo vogliamo noi e lo vogliono anche i nostri tifosi, che avrebbero potuto contestarci e che invece verranno col Bologna a sostenerci in massa". Nei giorni di ritiro ci sono stati colloqui, riunioni e incontri. Zanetti e i suoi hanno cercato di capire cosa è successo al Mapei.

"E’ stata una questione mentale. Di risposte ce ne sarebbero tante, ma sono cose che accadono. C’è mancata un po’ di esperienza nella gestione dell’uomo in più: pensavamo che fosse già fatta, ma in serie A si trovano giocatori che da soli risolvono le partite. Abbiamo fatto un’esperienza che preferivo non fare, ma dai nostri confronti è emersa tanta voglia di rivalsa. Abbiamo fatto una figuraccia, ma anche tante cose buone. L’avevamo preparata bene e i giocatori erano stati bravi a interpretarla: quella è la base da cui dobbiamo ripartire". L’attenzione è quindi rivolta al Bologna. "Dobbiamo affrontare il Bologna come se fosse una grande squadra. Si esprime alla grande e vive sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo avere grande umiltà, ma anche spirito di sacrificio. Dobbiamo fare la gara che abbiamo fatto contro tante squadre più forti di noi, ma contro le quali abbiamo anche fatto dei punti".