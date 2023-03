Zanetti sfoga la rabbia "Preso il solito golletto"

Un gol subito sugli sviluppi da corner, l’ennesimo in questa stagione (più che un campanello da allarme adesso è un problema serio a cui urge porre rimedio quanto prima) è bastato per incassare la terza sconfitta consecutiva. La classifica ancora sorride agli azzurri, anche se nel girone di ritorno sono arrivati solo tre punti, ma la squadra vista contro l’Udinese è parsa troppo compassata e prevedibile. Una brutta copia dell’Empoli più volte ammirato quest’anno, che dovrà presto tornare a mostrare la miglior versione di sé per non ritrovarsi a giocare un finale di campionato con il fiato sul collo.

"Quando si perdono le partite e non si ha molto da dire alla squadra, è difficile dare una spiegazione. Anche stavolta abbiamo provato, abbiamo creato occasioni, ma siamo stati imprecisi – esordisce mister Paolo Zanetti – purtroppo ci è mancata la zampata e poi abbiamo preso il solito ’golletto’ su calcio d’angolo e questa è la cosa che mi dà più fastidio". Quali i possibili correttivi? "La prima cosa per migliorare è quella di non aver paura ogni volta che c’è un calcio d’angolo perché altrimenti si rischia sempre di avere la pressione addosso – prosegue il tecnico azzurro – Nella prima parte della stagione in questo fondamentale eravamo tra le prime squadre, poi evidentemente è successo qualcosa nella nostra testa e dobbiamo trovare una soluzione. Adesso però serve ripartire con fiducia attaccandoci alle prestazioni perché il calcio è spesso figlio degli episodi: a volte abbiamo vinto senza meritare mentre adesso stiamo perdendo delle partite che invece non meriteremo di perdere". In vista del rush finale, comunque, Zanetti si dimostra fiducioso: "Sono certo che questa squadra si salverà perché non molla mai e perché dà sempre la sensazione di giocare, come nelle ultime due partite in cui abbiamo dominato il gioco. Ci mancano tante cose, ma di occasioni ne abbiamo avute tante anche con l’Udinese. Purtroppo il momento è questo. Adesso recuperiamo qualche giocatore importante, ma chi gioca dimostra di starci e questo mi rende fiducioso".

Simone Cioni