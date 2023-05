Zanetti: "Ora tutti in ritiro Vogliamo restare uniti"

L’Empoli rimarrà in ritiro. Questa la decisione della società dopo l’amarissimo ko col Sassuolo. Un match che gli azzurri sembravano aver in pugno dopo l’espulsione del grande ex Pinamonti e che invece è costato punti preziosi in chiave salvezza. "Abbiamo deciso di rimanere tutti insieme perché in questo momento dobbiamo fare quadrato in vista delle importanti partite che abbiamo davanti – esordisce mister Paolo Zanetti – Non si tratta di un ritiro punitivo, ma della volontà di tutti di compattarci e unirci come una vera famiglia, quale siamo. I ragazzi sono distrutti perché avevamo avuto l’opportunità del 2-0 e invece siamo a commentare una sconfitta". Il tecnico azzurro torna poi ad analizzare la partita: "Al di là del rigore ci siamo complicati la vita in maniera incredibile perché fino all’espulsione avevamo fatto un’ottima prestazione. Poi un episodio che poteva essere a nostro favore si è in realtà rivelato a sfavore perché a quel punto ce la siamo fatta sotto. Si è denotata tutta la nostra poca esperienza, peccato perché poteva essere una vittoria che ci proiettava verso la salvezza e invece siamo a leccarci le ferite".

L’obiettivo resta comunque vicino, anche se la zona calda ora è distante 5 punti. "La squadra crede fortemente nel traguardo e per gran parte della partita lo ha dimostrato, contro una squadra forte e con individualità forti che ci è superiore – prosegue Zanetti – ma abbiamo pagato a caro prezzo l’atteggiamento dopo l’espulsione. E’ tutto nella nostra testa, probabilmente il girone di andata stratosferico ci ha fatto inconsciamente credere di essere già apposto e non ci possiamo permettere di lasciare qualcosa dal punto di vista mentale. In ogni modo siamo ancora padroni del nostro destino".

Dopo il match col Sassuolo è intervento anche il direttore sportivo Accardi, che ha spiegato la decisione del ritiro: "Siamo arrabbiati, delusi e amareggiati per il risultato. La squadra ha fatto la sua partita, ha creato, però alla fine ci è mancato qualcosa in termini di atteggiamento e quindi è giusto fare una riflessione – precisa – Mi sono confrontato con l’allenatore e mi sono sentito di fare questa scelta perché ora è un momento dove bisogna stare ancora più uniti e giocarci le nostre carte perché è ancora tutto in ballo, crediamo fortemente nella salvezza e faremo di tutto per ottenerla. E questo è quello che posso assicurare anche ai nostri tifosi, che ci hanno seguito in tanti pure a Reggio Emilia e che avrebbero meritato una soddisfazione. Chiedo a loro di continuare a starci vicini perché sono la nostra forza. Dipende solo da noi e ora è giusto stare tutti insieme per preparare al meglio la gara col Bologna, che per noi è determinante".

Simone Cioni