Zanetti lancia la sfida al Diavolo "Fare l’impresa? Ne siamo capaci"

di Tommaso Carmignani

Di solito, in questi casi, si dice sempre che non ci sia niente da perdere, che l’importante è la prestazione e che ogni risultato va preso per quello che è, ma quando poni la questione ad un qualsiasi allenatore ti risponderà che non è così. Opinione legittima, ci mancherebbe, ma alla luce del momento azzurro, della vittoria di lunedì scorso col Lecce e della classifica, la gara di stasera contro il Milan a San Siro è davvero uno di quegli appuntamenti dal quale è lecito prendere ciò che viene. I ragazzi di Zanetti, coi tre punti ottenuti nell’ultima partita, non si sono soltanto scrollati un po’ di polvere di dosso, ma hanno dato un colpo probabilmente decisivo alla classifica. Anche il presidente Fabrizio Corsi, che non si sbottona quasi mai, ha ammesso in settimana che l’obiettivo è davvero a un passo.

La squadra punta però a fare bene e questa è certamente la miglior condizione possibile per presentarsi al cospetto di un avversario che è reduce da una bella vittoria in campionato ma che certamente avrà la testa rivolta al prossimo impegno di Champions. I rossoneri non hanno più nessuna speranza di vincere il campionato e perciò vedono nella Coppa un’occasione d’oro per ribadire la loro vocazione europea. L’impegno contro il Napoli è tostissimo e per questo è inevitabile che un briciolo di attenzione in più la formazione Pioli ce l’avrà. L’Empoli, che stasera non ha davvero nulla da perdere, dovrà provare ad approfittare di ogni minimo spiraglio concesso dagli avversari.

"Affrontare il Milan è sempre insidioso, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile e penso che sia abbastanza superfluo elencare le armi che ha questa squadra – dice il tecnico azzurro, Paolo Zanetti – ma la cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi". L’allenatore torna sul successo conquistato ai danni del Lecce, una vera e propria manna dal cielo. "Noi veniamo da una partita altrettanto importante, era la gara che dovevamo vincere e ci siamo riusciti - aggiunge -. Ora dovremo mantenere alta l’attenzione".

Anche Zanetti si pone il dubbio relativo alla Champions. "Non so se il Milan avrà la testa all’impegno europeo – spiega – ma ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà turn over o no a noi cambierà poco. Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, quindi non penso che sarà un vantaggio". Inutile aggiungere che l’obiettivo è ripetere l’impresa già riuscita a San Siro con l’Inter. "Le possibilità di farlo sono le stesse che avevamo contro l’Inter, cioè poche, perchè questa è la verità. Poi c’è il campo dove abbiamo già dimostrato a noi stessi che le imprese si possono fare".

Sul fronte della formazione non sono escluse novità: Grassi e Fazzini dovrebbero prendere il posto di Marin e Akpa Akpro, mentre in avanti è ballottaggio Satriano-Cambiaghi-Piccoli per il ruolo accanto a Caputo. L’uruguayano potrebbe avere la meglio. In difesa, invece, è assai probabile un avvicendamento tra De Winter e Ismajli: quest’ultimo non era al top nemmeno contro il Lecce e quindi non è escluso che Zanetti ragioni in ottica di turn over.