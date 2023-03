Empoli-Udinese 0-1, Zanetti: "Sono certo che questa squadra si salverà"

Paolo Zanetti

Empoli, 11 marzo 2023 – Ancora una buona prestazione, ma senza risultato. E' un po' il leitmotiv dell'ultimo periodo dell'Empoli, che anche oggi, nonostante tante occasioni create e un secondo tempo quasi dominato, esce sconfitto dal terreno di gioco. Una situazione che anche lo stesso Zanetti non sa spiegarsi, come dichiarato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Non sono arrabbiato, se si guardano le partite non c'è molto da dire alla squadra, è veramente difficile dare una spiegazione. Anche oggi a livello di prestazione non ho molto da dire. abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto, abbiamo creato occasioni. Il primo tempo è stato equilibrato, il secondo tempo meglio noi, purtroppo c'è mancata la zampata e abbiamo preso il solito golletto su calcio d'angolo, e questa è sicuramente la cosa che ci da più fastidio".

Come si rivolve questo problema delle palle inattive?

"Il primo modo per migliorare è non pensarci ogni volta che c'è un calcio d'angolo contro, altrimenti subentra la paura. Anche oggi abbiamo messo sulla seconda linea Luperto, che è il nostro miglior saltatore e abbiamo preso un gollonzo, non chissà che cosa. Nella prima parte della stagione su questo fondamentale eravamo tra le prime squadre, poi è successo qualcosa nella nostra testa. Bisogna trovare una soluzione".

Come si gestisce la testa in questo momento dove le vittorie non arrivano?

"Dando fiducia, attaccandoci alle prestazioni. Il calcio lo conosciamo, è figlio di episodi e momenti. Alcune volte abbiamo vinto partite che non meritavamo, ora stiamo perdendo gare che non meritiamo di perdere. Io sono certo che questa squadra si salverà e raggiungerà il proprio obiettivo, perché in campo non molla mai, da sempre la sensazione di giocare. Nelle ultime due partite abbiamo mantenuto il dominio del gioco, ma le abbiamo perse. E' vero che stiamo commentando una sconfitta, ma non è tutto perduto, è tutto da giocare".

Quanto manca un centravanti fisico come Destro?

"Ci mancano tante cose, di occasioni ne abbiamo avute. Al di là di chi manca, chi è andato in campo oggi aveva la possibilità di fare e di far gol. Non è arrivato per questioni di centimetri. Il momento è questo, adesso dobbiamo recuperare qualche giocatore importante per noi, ma oggi più di qualcuno che ha giocato mi ha dimostrato di tenerci e di poterci stare alla grande".