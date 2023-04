Zanetti e i segnali incoraggianti "Abbiamo avuto più occasioni noi"

Un’altra sconfitta, la zona rossa che si fa pericolosamente più vicina eppure anche l’Empoli visto contro l’Inter ha lasciato intravedere incoraggianti segnali per il finale di stagione. Il 3-0 subito al Castellani dai nerazzurri di Inzaghi è infatti fin troppo severo per quello che si è visto in campo, ma è anche vero che la squadra di Zanetti fatica sempre troppo spesso a concretizzare le occasioni che crea. E stavolta, anche in fase difensiva, si è vista qualche marcatura un po’ troppo leggera. "Prima di tutto son contento della risposta che hanno dato i miei ragazzi perché venivamo da una partita in cui avevamo sbagliato l’approccio – esordisce Paolo Zanetti – Stavolta invece sono stati dentro ad una partita che abbiamo preparato bene, tanto che le migliori occasioni le abbiamo avute noi, giocando sempre a viso aperto. Di solito loro creano tanto, invece contro di noi hanno creato poco ma sono stati molto più concreti che in altre occasioni. Ovviamente incontravamo una grandissima squadra che fa la semifinale di Champions e se si chiama così è perché ha al suo interno dei grandi campioni che spostano gli equilibri, come è successo in questo caso nella ripresa".

"Quello che andremo ad affrontare deve essere un mini ciclo decisivo – prosegue l’allenatore azzurro – perché è normale che la nostra salvezza non passa dalle partite contro squadre come l’Inter, sebbene qualche punto lo abbiamo preso, ma dalle prossime tre che ci attendono: ugualmente difficili, ma contro squadre di una caratura diversa dove diventa importante lo spirito con cui le affrontiamo. In 31 partite non siamo mai stati nemmeno vicini alla zona retrocessione, quindi non dobbiamo avere nessun tipo di preoccupazione, semplicemente fare quello che sappiamo fare ed arriveremo sicuramente alla nostra impresa".

Zanetti poi conclude la sua analisi sulla partita e traccia la strada per il futuro: "Una volta sotto ci siamo un po’ allungati per cercare di rimettere in piedi la partita e quando concedi spazio a questo tipo di squadre diventa dura – conclude – Adesso però serve tirare fuori quel qualcosa in più per far diventare eccezionale una stagione già ottima".

Simone Cioni