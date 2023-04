Zanaj, tanta corsa Nuti è dinamico e sempre nel vivo

D’AMBROSIO 6.5 – Non impeccabile sul terzo gol, due volte provvidenziale prima del vantaggio ospite. ORSUCCI 6 - Match-winner all’andata da braccetto nella difesa a tre, stavolta copre tutta la fascia destra con abnegazione. (71’ Martini 6 – Entra con buon piglio, ma gli spazi sono pochi).

BARDOTTI 5,5 – Giostra a sinistra, ma è troppo timido in entrambe le fasi. (79’ Delle Fave 6 Diligente e propositivo, anche se un po’ impreciso). PAMPALONE 6 – Buona prova, ma il passaggio che mette in difficoltà De Pellegrin nell’occasione del raddoppio ospite è da matita rossa. SALVADORI 6 - Una sbavatura nel 1° tempo, impeccabile nella ripresa fino al doppio ‘giallo’ in pochi minuti nel finale. DE PELLEGRIN 5 – In netta difficoltà contro Mattei. NUTI 6.5 – Dinamico e sempre nel vivo del gioco. BERNARDINI 6 – Qualche errore di troppo in fase di impostazione. (77’ Marcon 6 – prova a far valere la propria esperienza). CORSI 5 – Encomiabile per l’impegno, ma si mangia un gol clamoroso. BACCINI 5,5 – Spesso spalle alla porta, soffre la marcatura di Tognassi. (71’ TARAJ 6 – Ci mette fisico e grinta). ZANAJ 6.5 – Tanta corsa, ma anche lucidità. (71’ Bandini 6 – Sfiora il gol su punizione). Si.Ci.