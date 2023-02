Tuttocuoio

0

Certaldo

1

TUTTOCUOIO: Lampignano, Bartorelli (58’ Pazzaglia), Casanova, Fino, Puleo, Severi, Novi (71’ Ianes), Gargiulo (71’ Sarti), Massaro, Chiti (58’ Mancini), Turini (71’ Dascoli). All. Tavano.

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (90’ Innocenti), Vecchiarelli, Orsucci, De Pellegrin, Razzanelli (75’ Pampalone), Zanaj, Bernardini, Taraj (80’ Baccini), Martini (70’ Nuti), Bandini (70’ Corsi). All. Ramerini.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 34’ Zanaj.

PONTE A EGOLA – Il Certaldo formato trasferta non delude nemmeno al Leporaia. Nell’anticipo, chiesto per poter preparare al meglio l’andata del 1° turno nazionale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, i viola valdelsani piegano di misura ma con merito il Tuttocuoio. I ragazzi di Ramerini prendono infatti in mano le redini del gioco fin dalle prime battute, ma riescono a sbloccare il risultato solo dopo la mezzora sugli sviluppi di un corner: splendida la traiettoria dalla bandierina di Baldini per il perfetto stacco aereo di Zanaj, che trafigge Lampignano. Il Certaldo prova a sfruttare il momento e sfiora il 2-0 già prima dell’intervallo con Martini, che avrà un’altra bella occasione anche nella ripresa. Ci prova poi Bandini due volte dalla distanza, ma non riesce a centrare lo specchio. Il Certaldo ha il demerito di non chiudere la gara e al 94’ rischia di incassare una clamorosa beffa, ma D’Ambrosio è provvidenziale a chiudere in uscita a tu per tu con Ianas.

Si.Ci.