Vittoria sofferta con l’Ancona Cioni: "Mai avere cali di intensità"

Dall’orlo del baratro a una vittoria che avvicina sempre di più il primo posto. Parliamo dell’ultimo successo dell’Use Rosa Scotti, che dopo essere scivolata a -17 ha saputo rimontare e battere il Basket Girl Ancona. Una vittoria che, oltre ai due punti, porta però in dote anche un importante insegnamento che il tecnico Alessio Cioni ripete da sempre, ovvero che la squadra non può permettersi cali di intensità. "Abbiamo approcciato male la partita – confessa l’allenatore biancorosso – anche se ci eravamo detti e sapevamo che avremmo dovuto iniziare in un modo diverso, poi le cose non sono andate così nonostante i primi due minuti siano stati sul velluto. Lì ci è sembrato tutto facile e siamo andati sotto ritmo fino a metà partita. Oltre a questo non ci sono entrati tiri costruiti bene e questo ha contribuito ad innervosirci ancora di più. Dopo l’intervallo la lettura della gara è semplice". "Un approccio difensivo del tutto diverso ha costituito la svolta per noi – prosegue Cioni – Questo ci dimostra una volta ancora come la nostra squadra sia schiava del ritmo. Noi siamo un’ottima squadra solo se abbiamo la giusta intensità altrimenti rischiamo grosso come accaduto con Ancona. I numeri parlano chiaro: 37 punti subiti all’intervallo e 15 nella seconda metà. Al di là del fatto che abbiamo anche cambiato alcune scelte difensive, la condizione perché queste funzionino è metterci energia. Senza questa niente ha senso. Resta il fatto che faccio ancora i complimenti alle mie ragazze ma la lezione dei primi due tempini la dobbiamo capire bene". Intanto, con tre giornate da giocare, a partire da quella di sabato pomeriggio nell’anticipo casalingo contro le sarde del Selargius, il primo posto si avvicina.

"Ancora non è fatta visto che abbiamo nel mezzo fra due partite in casa la trasferta sul campo della sola che può riprenderci, ovvero La Spezia. Anche su questo ripeto il concetto espresso prima, ovvero se pensiamo che è fatta succede che rischiamo grosso. Pensiamo a stare lì con la testa e la necessaria energia visto che siamo padrone del nostro destino e quindi tocca a noi giocare come sappiamo queste tre partite che ci separano dalla fine della stagione regolare".